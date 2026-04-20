Filmagem em hospital pode dar problema: decisão proíbe gravação sem autorização em áreas restritas e acende alerta

Justiça reforça que fiscalização de vereadores tem limites e não pode violar privacidade de pacientes e profissionais

Gabriel Yuri Souto - 20 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma decisão recente da Justiça de São Paulo acendeu um alerta importante sobre os limites da atuação de agentes públicos. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que um vereador não pode realizar filmagens em áreas restritas de hospital sem autorização, mesmo sob o argumento de fiscalização.

O caso reforça que, embora parlamentares tenham direito de fiscalizar serviços públicos, essa atuação precisa respeitar regras legais, especialmente quando envolve ambientes sensíveis como unidades de saúde.

Vereador não pode filmar em áreas restritas

De acordo com a decisão, o vereador entrou diversas vezes em um hospital com o objetivo de filmar pacientes e profissionais, sem autorização da instituição.

Além disso, ele teria utilizado até força física contra funcionários responsáveis pelo controle de acesso. Diante disso, a Justiça entendeu que a conduta ultrapassou os limites legais da função de fiscalização.

Por isso, o tribunal determinou que o parlamentar se abstenha de acessar áreas restritas sem autorização, sob pena de multa de R$ 5 mil por descumprimento.

Fiscalização é permitida, mas tem limites

A Constituição Federal garante aos vereadores o direito de fiscalizar a administração pública. No entanto, a Justiça deixou claro que esse poder não é absoluto.

Segundo o relator do caso, o problema não está na fiscalização em si, mas na forma como ela foi realizada. Isso porque o vereador tentou exercer essa função por meio de ações individuais, sem acompanhamento e com exposição indevida de terceiros.

Privacidade de pacientes deve ser respeitada

Outro ponto destacado na decisão é a proteção à intimidade de pacientes e profissionais de saúde.

Nesse sentido, o tribunal reforçou que filmagens em áreas restritas podem violar direitos fundamentais, além de comprometer o funcionamento do hospital.

Por isso, a decisão impede esse tipo de prática quando não há autorização ou acompanhamento adequado.

Câmara pode fiscalizar de forma regular

Apesar da restrição ao vereador, a Justiça não proibiu a fiscalização institucional.

O tribunal destacou que a Câmara Municipal pode realizar vistorias, desde que haja agendamento prévio, acompanhamento técnico e respeito às normas da unidade de saúde.

Além disso, parlamentares continuam com o direito de solicitar documentos, informações e instaurar investigações dentro dos limites legais.

Decisão serve de alerta

O caso chama atenção para a necessidade de equilíbrio entre o poder de fiscalização e o respeito aos direitos individuais.

Dessa forma, a decisão reforça que qualquer atuação, mesmo de agentes públicos, deve seguir regras e não pode colocar em risco a privacidade ou a segurança de outras pessoas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!