As 4 melhores carnes para bife, segundo açougueiros
Escolher a carne certa pode ser o detalhe que separa um bife comum de um prato realmente irresistível
Quem já saiu do açougue em dúvida sobre qual carne levar para fazer um bom bife sabe que a escolha do corte pode mudar tudo no prato. Isso porque nem sempre a opção mais cara é a melhor, e um simples erro na compra pode resultar em carne dura, seca ou sem sabor.
Na prática, açougueiros costumam indicar cortes que equilibram maciez, suculência e facilidade no preparo do dia a dia.
A boa notícia é que existem opções conhecidas, fáceis de encontrar e que funcionam muito bem tanto na frigideira quanto na chapa.
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Cortes que costumam render um bom bife
Coxão mole: uma das escolhas mais seguras, com boa maciez e ótimo rendimento para bifes do dia a dia.
Patinho: corte mais magro, ideal para quem busca uma opção leve sem abrir mão da praticidade.
Alcatra: versátil e saborosa, agrada pelo equilíbrio entre textura e suculência.
Contrafilé: destaque para quem prefere um bife mais suculento, com gordura na medida certa e sabor intenso.
O que observar antes de comprar
Mais do que decorar nomes, vale observar alguns detalhes no momento da compra.
A cor da carne, a presença de gordura na medida certa e o tipo de preparo desejado influenciam bastante no resultado final.
Além disso, pedir orientação ao açougueiro pode ajudar a escolher o corte mais adequado para bifes acebolados, à milanesa ou grelhados.
No fim, a melhor carne será aquela que une qualidade, corte certo e preparo cuidadoso.
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