As 4 melhores carnes para bife, segundo açougueiros

Escolher a carne certa pode ser o detalhe que separa um bife comum de um prato realmente irresistível

Layne Brito - 19 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/ @ Adilson Figueira)

Quem já saiu do açougue em dúvida sobre qual carne levar para fazer um bom bife sabe que a escolha do corte pode mudar tudo no prato. Isso porque nem sempre a opção mais cara é a melhor, e um simples erro na compra pode resultar em carne dura, seca ou sem sabor.

Na prática, açougueiros costumam indicar cortes que equilibram maciez, suculência e facilidade no preparo do dia a dia.

A boa notícia é que existem opções conhecidas, fáceis de encontrar e que funcionam muito bem tanto na frigideira quanto na chapa.

Cortes que costumam render um bom bife

Coxão mole: uma das escolhas mais seguras, com boa maciez e ótimo rendimento para bifes do dia a dia.

Patinho: corte mais magro, ideal para quem busca uma opção leve sem abrir mão da praticidade.

Alcatra: versátil e saborosa, agrada pelo equilíbrio entre textura e suculência.

Contrafilé: destaque para quem prefere um bife mais suculento, com gordura na medida certa e sabor intenso.

O que observar antes de comprar

Mais do que decorar nomes, vale observar alguns detalhes no momento da compra.

A cor da carne, a presença de gordura na medida certa e o tipo de preparo desejado influenciam bastante no resultado final.

Além disso, pedir orientação ao açougueiro pode ajudar a escolher o corte mais adequado para bifes acebolados, à milanesa ou grelhados.

No fim, a melhor carne será aquela que une qualidade, corte certo e preparo cuidadoso.

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