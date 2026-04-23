Governo Federal projeta valor do salário mínimo em 2027, 2028, 2029 e 2030; confira

Projeção do governo indica salário mínimo de R$ 1.913 em 2029, com reajustes progressivos até 2030

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Governo Federal já traça cenários para o futuro do salário mínimo no Brasil — e os números projetados chamam a atenção. A estimativa mais recente indica que o piso nacional pode ultrapassar a marca dos R$ 1.900 até 2029, caso as previsões econômicas se confirmem.

Os valores foram apresentados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), enviado ao Congresso Nacional, que também traz projeções para os próximos anos e orienta o planejamento das contas públicas.

Projeção aponta crescimento gradual

De acordo com o documento, o salário mínimo deve chegar a R$ 1.913 em 2029. Atualmente, o piso está em R$ 1.621, após reajuste aplicado recentemente.

Antes disso, o governo estima aumentos progressivos: R$ 1.717 em 2027 e R$ 1.812 em 2028. Já para 2030, a previsão é de que o valor alcance R$ 2.020.

Apesar de os números indicarem crescimento contínuo, as projeções ainda podem sofrer alterações ao longo dos anos, conforme o cenário econômico evoluir.

Valor depende de inflação e economia

O cálculo do salário mínimo segue critérios definidos por lei, levando em conta, principalmente, dois fatores: a inflação, medida pelo INPC, e o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB).

Essa fórmula permite que o piso tenha ganhos reais acima da inflação, desde que respeitados os limites do novo arcabouço fiscal.

Mesmo com as estimativas já divulgadas, o valor definitivo de cada ano só é confirmado após a divulgação dos índices oficiais, especialmente o INPC acumulado, o que pode alterar os números previstos inicialmente.

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