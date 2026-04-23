Receita Federal pagará ‘cashback’ via Pix para 4 milhões de brasileiros; confira quem tem direito

Novo lote da Receita promete devolver até R$ 1 mil via Pix a contribuintes que tiveram imposto retido, mas não eram obrigados a declarar

Gustavo de Souza - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

No Imposto de Renda de 2026, a Receita Federal vai criar um lote especial de restituição automática, apelidado de “cashback”, para alcançar cerca de 4 milhões de brasileiros que tiveram retenção na fonte, mas não estavam obrigados a entregar a declaração.

A medida vale para contribuintes que deixaram de apresentar a declaração do Imposto de Renda de 2025 justamente por não se enquadrarem nas regras de obrigatoriedade, mas que ainda assim tinham valores a receber.

Segundo a Receita, esse público poderá ser incluído em uma declaração automática elaborada pelo próprio Fisco, com crédito previsto a partir de 15 de julho, em lote específico.

Pelas estimativas oficiais, o novo modelo deve movimentar R$ 500 milhões. O valor médio da restituição é de R$ 125, mas o teto por contribuinte pode chegar a R$ 1 mil.

Para receber, será preciso cumprir alguns requisitos, como manter o CPF regular, ter chave Pix vinculada ao próprio CPF e se enquadrar em baixo risco fiscal.

A proposta, segundo a Receita, busca corrigir uma distorção histórica e ampliar o alcance da devolução de valores a quem tinha direito, mas acabava fora do sistema por não declarar.

O calendário tradicional das restituições segue mantido, com pagamentos em 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Já o prazo de entrega da declaração do IR 2026 começou em março e vai até 29 de maio, com expectativa oficial de 44 milhões de envios.

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