Gigante dos eletrodomésticos fecha unidade na Argentina e aposta R$ 200 milhões no Brasil para transformar fábrica em polo de abastecimento mundial

Multinacional decide concentrar produção no interior de São Paulo e amplia papel estratégico do Brasil na América Latina

Gabriel Yuri Souto - 23 de abril de 2026

(Foto: Whirlpool Corporation)

Uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo mudou sua estratégia na América Latina. A Whirlpool, dona de marcas como Brastemp, Consul e KitchenAid, decidiu fechar sua fábrica na Argentina e transferir toda a produção para o Brasil.

Além disso, a empresa anunciou um investimento de quase R$ 200 milhões na unidade de Rio Claro (SP), que passa a assumir um papel central na operação regional.

Produção sai da Argentina e chega ao Brasil

A Whirlpool encerrou as atividades da fábrica em Pilar, na Argentina. Em seguida, a empresa iniciou a transferência completa da operação para o interior paulista.

Para viabilizar essa mudança, a companhia comprou máquinas, equipamentos e tecnologia por cerca de US$ 36,7 milhões (aproximadamente R$ 194 milhões).

Agora, a equipe técnica desmonta esses ativos, transporta para o Brasil e instala na planta de Rio Claro.

Brasil assume papel estratégico

Com essa decisão, o Brasil passa a concentrar a produção que antes saía da Argentina. Dessa forma, a unidade de Rio Claro amplia sua capacidade e ganha relevância dentro da multinacional.

Além disso, a fábrica brasileira passa a abastecer mercados da América Latina, o que fortalece a posição do país na cadeia global da empresa.

Empresa busca eficiência e redução de custos

A Whirlpool tomou essa decisão após analisar diferentes fatores. Por um lado, a empresa enfrentava instabilidade econômica e custos elevados na Argentina.

Por outro lado, o Brasil já oferecia estrutura pronta, escala de produção e melhores condições logísticas. Assim, a companhia conseguiu otimizar recursos sem precisar construir uma nova unidade.

Impactos positivos para a economia local

A mudança pode gerar efeitos diretos na região de Rio Claro. Com o aumento da produção, a empresa tende a ampliar operações e, consequentemente, criar novas oportunidades de trabalho.

Além disso, fornecedores e empresas da cadeia produtiva podem se aproximar da região, fortalecendo a economia local.

Transferência acontece de forma gradual

A empresa não realiza essa mudança de uma vez. Pelo contrário, a Whirlpool segue um cronograma com etapas bem definidas.

Primeiro, as equipes adaptam os equipamentos. Depois, realizam a instalação e os ajustes operacionais. Assim, a empresa mantém o abastecimento dos mercados sem interrupções.

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