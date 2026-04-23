Quanto ganha um açougueiro no Carrefour, Assaí e Atacadão? Veja o salário médio em 2026

Entenda como as gigantes do setor alimentício estão remunerando seus principais colaboradores de balcão

Magno Oliver - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O cenário trabalhista para os profissionais de manipulação de carnes no Brasil apresenta uma consolidação importante neste primeiro semestre de 2026.

Com a expansão contínua do modelo de “atacarejo” e a modernização das áreas de perecíveis no varejo tradicional, a demanda por açougueiros qualificados atingiu um novo patamar de valorização.

Carrefour, Assaí e Atacadão, os maiores players do segmento no país, ajustaram suas tabelas salariais para acompanhar não apenas o dissídio coletivo das categorias de comércio, mas também para reter talentos em um setor onde o atendimento técnico e a higiene são diferenciais competitivos fundamentais.

Dinâmica das Remunerações nas Gigantes

Atualmente, a média salarial para um açougueiro nessas redes oscila entre R$ 2.800,00 a R$ 3490,00, dependendo da região e do nível de senioridade (níveis I, II ou III).

No Assaí e no Atacadão, o foco recai sobre o modelo de produtividade e eficiência em escala, onde o profissional muitas vezes lida com grandes volumes de desossa, refletindo em bonificações por metas de quebra mínima.

Já no Carrefour, a estrutura costuma valorizar o serviço de balcão e cortes gourmetizados, o que pode elevar os ganhos através de adicionais de periculosidade ou insalubridade, conforme as normas regulamentadoras vigentes e convenções sindicais locais.

Perspectivas e Benefícios do Setor

Para além do salário base, o levantamento de dados junto a plataformas de transparência salarial e sindicatos indica que o pacote de benefícios é o grande atrativo dessas corporações.

O plano de carreira estruturado permite que um ajudante de açougue ascenda ao cargo de encarregado de setor em poucos anos, com salários que podem ultrapassar os R$ 4.500,00.

As empresas têm investido pesado em treinamentos de segurança do trabalho e certificações sanitárias, garantindo que o colaborador esteja apto a operar tecnologias de rastreabilidade de carne, tendência que se tornou padrão de mercado em 2026 para assegurar a procedência e qualidade ao consumidor final.

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