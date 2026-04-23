Nova regra para capacetes começa a valer no dia 1º de julho, e motoristas de todo o país devem ficar atentos

Nova regra para capacetes exige selo digital com QR Code e muda forma de fiscalização em todo o país a partir de julho

Gabriel Dias - 23 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A nova regra para capacetes no Brasil começa a valer a partir de 1º de julho de 2026 e deve impactar diretamente motociclistas em todo o país.

A mudança, estabelecida pelo Inmetro, traz um novo modelo de certificação que promete aumentar a segurança e dificultar fraudes no mercado.

A atualização faz parte da Portaria nº 314/2025, que determina a adoção de um selo de conformidade digital com QR Code. A novidade permitirá que consumidores verifiquem, de forma rápida, a autenticidade dos produtos apenas utilizando o celular.

Nova tecnologia promete mais segurança

Com a mudança, capacetes, extintores de incêndio e cilindros de GNV passam a contar com um sistema mais moderno de identificação. O novo selo inclui elementos visuais e digitais que facilitam a fiscalização e tornam mais difícil a falsificação.

Além disso, a tecnologia também permite rastrear os produtos, ampliando o controle por parte dos órgãos responsáveis. A medida integra o programa “Inmetro na Palma da Mão”, que busca modernizar os mecanismos de verificação no Brasil.

Prazos de adaptação já estão em vigor

Fabricantes e importadores já tiveram que se adequar às novas exigências desde o fim de 2025, quando passou a ser obrigatório o uso do novo selo, produzido pela Casa da Moeda.

Já comerciantes e distribuidores têm até 30 de junho de 2026 para vender produtos com o modelo antigo. Após essa data, apenas itens com o selo digital poderão ser comercializados.

Segundo o Inmetro, a mudança é essencial para garantir maior confiabilidade aos produtos que envolvem diretamente a segurança da população, especialmente em casos que exigem rigor técnico, como capacetes e cilindros de gás.

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