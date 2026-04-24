Identificado motociclista que morreu após grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis

Vítima colidiu na traseira de veículo parado para realizar retorno na via

Pedro Pedro Ribeiro -
Identificado motociclista que morreu após grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis
(Foto: Reprodução)

Foi identificado como Adilson Pereira de Siqueira, de 43 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (24), na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis.

Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um VW T-Cross branco, que estaria parado para realizar um retorno na via.

O acidente aconteceu na altura do Parque Brasília, nas proximidades da cervejaria GoBrew, trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.

Testemunhas relataram que, devido à força da batida, a vítima apresentava trauma grave na região do rosto quando os socorristas chegaram.

As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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