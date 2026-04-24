Identificado motociclista que morreu após grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis
Vítima colidiu na traseira de veículo parado para realizar retorno na via
Foi identificado como Adilson Pereira de Siqueira, de 43 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (24), na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis.
Ele conduzia uma motocicleta quando colidiu na traseira de um VW T-Cross branco, que estaria parado para realizar um retorno na via.
O acidente aconteceu na altura do Parque Brasília, nas proximidades da cervejaria GoBrew, trecho conhecido pelo intenso fluxo de veículos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte foi constatada ainda no local.
Testemunhas relataram que, devido à força da batida, a vítima apresentava trauma grave na região do rosto quando os socorristas chegaram.
As circunstâncias exatas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
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