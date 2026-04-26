Pano branco na janela do carro: para que serve e por que motoristas usam para pedir ajuda

Pano branco na janela do carro é sinal informal de alerta, mas não dá prioridade no trânsito nem substitui veículos de emergência

Gabriel Dias - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/IA/Gemini)

Um pano branco na janela do carro pode chamar a atenção de quem passa por uma estrada ou avenida. Apesar de parecer apenas um detalhe improvisado, o gesto é conhecido por muitos motoristas como um sinal informal de alerta.

Na prática, ele pode indicar que o condutor está enfrentando uma situação fora do comum, como uma emergência médica, uma pane mecânica ou a necessidade de pedir passagem.

No entanto, embora seja uma tradição popular no trânsito, o sinal não tem validade legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sinal pode indicar pedido de ajuda

O pano branco costuma ser usado para tentar comunicar aos demais motoristas que há algum problema no veículo ou com os ocupantes.

Em alguns casos, pode sinalizar que alguém precisa de atendimento médico urgente. Em outros, serve apenas para mostrar que o carro está em dificuldade ou faz parte de um comboio.

Mesmo assim, o significado depende muito do contexto. Por isso, ao se deparar com esse tipo de situação, o ideal é observar o comportamento do veículo e agir com cautela.

Pano branco não garante prioridade

Pela legislação, apenas veículos oficiais de emergência, como ambulâncias, viaturas policiais e carros dos bombeiros, têm prioridade de passagem quando estão com sirene e luzes acionadas.

Ou seja, um carro particular com pano branco na janela não pode avançar o sinal, trafegar pelo acostamento ou exigir passagem. Ceder espaço, nesse caso, é um gesto de solidariedade, desde que seja feito com segurança.

Caso haja sinais claros de emergência, como uma pessoa passando mal dentro do veículo, o mais indicado é acionar o Samu pelo 192 ou os bombeiros pelo 193.

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