Casada aos 17 anos: conheça a bilionária mais rica do Brasil que vive uma vida discreta longe dos holofotes

Com fortuna bilionária, Vicky Safra vive de forma discreta na Suíça e dedica atuação a projetos sociais e filantropia

Gabriel Yuri Souto - 26 de abril de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/BM&C News)

Pouco vista em eventos públicos e distante dos holofotes, a mulher mais rica do Brasil leva uma vida que contrasta com o tamanho de sua fortuna.

Vicky Safra, herdeira de um dos maiores impérios financeiros do mundo, mantém uma rotina discreta, mesmo sendo uma das figuras mais influentes do país.

Com patrimônio estimado em mais de R$ 120 bilhões, ela ocupa posições de destaque em rankings internacionais, mas prefere direcionar sua atuação para áreas menos visíveis, como projetos sociais e filantrópicos.

Fortuna bilionária e trajetória marcante

Vicky Safra se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo após a morte do marido, o banqueiro Joseph Safra, em 2020. O empresário construiu o Grupo Safra, hoje presente em diversos países e responsável por movimentar bilhões no sistema financeiro global.

Casada desde os 17 anos, Vicky acompanhou de perto a expansão dos negócios da família. Com a herança, passou a ser a principal acionista do grupo e assumiu um papel estratégico na administração do patrimônio.

Vida discreta e foco em filantropia

Atualmente, Vicky Safra vive na Suíça, onde mantém um estilo de vida reservado. Mesmo com uma das maiores fortunas do planeta, ela evita a exposição pública e raramente concede entrevistas.

Grande parte de sua atuação está concentrada na Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que apoia iniciativas nas áreas de educação, saúde e cultura.

Ao longo dos anos, a empresária consolidou uma imagem de discrição e compromisso social, priorizando ações de impacto coletivo em vez de protagonismo midiático.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!