A volta de um clássico: Renault 12 retorna em versão 2027 e promete dominar as ruas

Releitura com IA imagina clássico em 2027, unindo design moderno, tecnologia e nostalgia sem perder sua essência original

Gabriel Yuri Souto - 27 de abril de 2026

(Imagem: Inteligência Artificial)

Alguns ícones atravessam o tempo sem perder relevância, permanecendo vivos na memória coletiva mesmo décadas depois de saírem de cena. Agora, uma releitura moderna mostra como um clássico pode ganhar nova forma sem abandonar sua essência.

A proposta, criada com o auxílio da inteligência artificial, imagina como seria esse modelo em 2027. A ideia não é apenas atualizar o visual, mas reinterpretar um símbolo que marcou gerações com sua simplicidade, resistência e presença constante nas ruas.

Só então surge o nome: trata-se do Renault 12, um dos carros mais emblemáticos da história automotiva argentina. Conhecido por sua durabilidade e baixo custo de manutenção, o modelo conquistou espaço tanto no uso urbano quanto em viagens mais longas.

Na nova versão conceitual, a silhueta clássica é preservada, mas ganha linhas mais suaves e aerodinâmicas. A dianteira passa por mudanças visíveis, com faróis de LED e uma estética mais minimalista, aproximando o veículo dos padrões atuais.

O interior acompanha essa evolução, com a inclusão de telas digitais, conectividade e materiais modernos. Ainda assim, a proposta mantém a lógica funcional que tornou o carro tão popular, priorizando praticidade e facilidade de uso.

A projeção também aponta para motorização elétrica ou híbrida, seguindo tendências globais de eficiência energética. Recursos de segurança, como controle de estabilidade, airbags e assistência ao motorista, completam o pacote.

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