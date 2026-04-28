Petrobras planeja aumentar preço da gasolina se corte de impostos for aprovado no Congresso

Governo protocolou na semana passada um projeto de lei para permitir o uso da arrecadação extraordinária gerada pela escalada do petróleo após o início da guerra

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta terça-feira (28) que a empresa planeja aumentar o preço da gasolina após eventual aprovação de projeto de lei que permite o uso de receitas extraordinárias do petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis.

“Quando você reduz o preço de PIS/Cofins, tem espaço para produtores e importadores aumentarem o preço de gasolina sem que esse preço chegue ao consumidor”, afirmou a executiva, em entrevista em evento em Duque de Caxias (RJ).

O governo protocolou na semana passada um projeto de lei para permitir o uso da arrecadação extraordinária gerada pela escalada do petróleo após o início da guerra no Irã no combate à alta de preços dos combustíveis no país.

O foco é a gasolina, já que os impostos federais sobre o diesel foram zerados logo após o início da guerra. Magda disse que, se o projeto for aprovado pelo Congresso Nacional, a Petrobras fará o reajuste. Frisou, porém, que o consumidor final não será atingido.

“Eu acredito que o governo federal está empenhado, e os congressistas estão empenhados em entregar valor para a sociedade, está todo mundo na mesma página. E esse projeto vai dar certo”, afirmou.

O diesel foi o foco inicial do governo porque o país depende de importações para abastecer cerca de 30% da demanda interna. Com isenção de impostos e dois programas de subvenção, a avaliação é que está resolvida no curto prazo.

Já a gasolina é produzida quase totalmente no país. Mas os preços vêm disparando nas últimas semanas. Na abertura do mercado desta terça, por exemplo, o preço médio de venda nas refinarias da estatal estava R$ 1,70 por litro abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

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