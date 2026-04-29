Pancadão de Ofertas do Rio Vermelho Atacadista promete preços imbatíveis em Anápolis

Ação garante mais economia no bolso, mas é preciso correr para aproveitar

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Rio Vermelho
(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

Quem busca economia de verdade já pode se preparar: o Rio Vermelho Atacadista realiza mais uma edição do “Pancadão de Ofertas”, campanha que vem fazendo sucesso entre os goianos.

Criada há cerca de dois meses, a ação rapidamente caiu no gosto do público ao reunir descontos ainda mais agressivos, com preços pensados para garantir economia real em diversos produtos.

A proposta é simples: oferecer oportunidades diferenciadas e condições difíceis de encontrar na concorrência. Não à toa, a expectativa é de lojas cheias durante os dias promocionais.

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A nova edição acontece de 30 de abril a 03 de maio, período em que os clientes poderão aproveitar preços especiais e abastecer a despensa pagando menos.

Para aproveitar, basta visitar uma das unidades do Rio Vermelho Atacadista em Anápolis, nos bairros Maracanã ou Pedro Ludovico (antiga Pecuária).

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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