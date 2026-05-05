A cidade brasileira fundada em 1546 tem o maior jardim de praia do mundo e está entre as melhores para viver

Cidade litorânea reúne alto IDHM, infraestrutura urbana e o maior jardim frontal de praia do mundo em um só lugar

Gabriel Dias - 05 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Wikimedia Commons)

À primeira vista, o destino pode até parecer apenas mais um ponto tradicional do litoral brasileiro, com praias movimentadas e fluxo constante de turistas ao longo do ano.

Mas quem observa com mais atenção percebe que há algo além do cenário comum.

Entre construções históricas, avenidas movimentadas e uma rotina urbana bem estruturada, o município construiu uma reputação sólida quando o assunto é qualidade de vida.

Não por acaso, aparece com frequência em rankings nacionais e chama a atenção de quem busca viver perto do mar sem abrir mão de infraestrutura.

Fundada em 1546, a cidade abriga o maior jardim frontal de praia do mundo, com mais de 5 km de extensão ao longo da orla — título reconhecido pelo Guinness World Records.

A extensa faixa verde acompanha o litoral e se tornou um dos principais símbolos do local.

Os números ajudam a explicar esse destaque. Segundo o IBGE, o município tinha 418.608 habitantes no Censo de 2022 e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,840, considerado muito alto pelo PNUD. O desempenho coloca a cidade entre as melhores do Brasil em qualidade de vida.

A estrutura urbana também reforça esse cenário. A região é majoritariamente plana, conta com ciclovias, transporte por VLT e bairros bem distribuídos, que concentram comércio, serviços e fácil acesso à orla.

Outro ponto importante é o porto, considerado o maior da América Latina, responsável por grande parte da movimentação econômica do país.

Ao mesmo tempo, o município preserva espaços históricos e culturais, criando um equilíbrio entre modernidade e tradição.

Com clima quente na maior parte do ano e proximidade com a capital paulista, o destino reúne características que o colocam como um dos mais completos do litoral brasileiro, combinando vida urbana, natureza e qualidade de vida.

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