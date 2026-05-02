Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: a capital brasileira que mais cresce em qualidade de vida

Cidade se destaca entre capitais brasileiras ao reunir mobilidade, áreas verdes e planejamento urbano que elevam a qualidade de vida

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Renato Soares/MTUR)

Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro: quando o assunto é bem-estar urbano, uma capital brasileira tem chamado a atenção por reunir fatores que vão muito além do óbvio.

Entre mobilidade eficiente, áreas verdes e planejamento urbano, o município vem se destacando em rankings e levantando um debate: o que realmente define qualidade de vida em uma grande cidade?

Curitiba, capital do Paraná, aparece com frequência em estudos recentes como uma das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil.

O destaque não surge por acaso, mas sim de um conjunto de políticas públicas e características urbanas que, ao longo dos anos, moldaram o cotidiano da população.

Planejamento urbano faz diferença

Um dos principais diferenciais de Curitiba está no planejamento urbano. A cidade foi pioneira na implantação de corredores exclusivos para ônibus, o que contribui para um sistema de transporte público mais ágil e organizado.

Além disso, a distribuição dos bairros e a presença de serviços essenciais em diferentes regiões reduzem a necessidade de longos deslocamentos, fator que impacta diretamente na rotina dos moradores.

Áreas verdes e sustentabilidade

Outro ponto forte é a quantidade de áreas verdes. A capital brasileira conta com diversos parques e espaços de convivência, o que favorece atividades ao ar livre e melhora a qualidade do ar.

A cidade também é referência em sustentabilidade, com iniciativas voltadas para reciclagem e preservação ambiental, elementos cada vez mais valorizados em centros urbanos.

Educação e segurança também pesam

Indicadores de educação e segurança também contribuem para o bom desempenho da capital paranaense. Apesar dos desafios comuns às grandes cidades brasileiras, Curitiba mantém índices considerados positivos em comparação com outras capitais.

Esses fatores influenciam diretamente na percepção de qualidade de vida, especialmente para famílias e profissionais que buscam estabilidade e estrutura.

Qualidade de vida vai além do tamanho da cidade

O destaque de Curitiba reforça que qualidade de vida não está necessariamente ligada ao tamanho ou à fama de uma cidade. Elementos como planejamento, acesso a serviços e bem-estar coletivo acabam sendo determinantes.

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