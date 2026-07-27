Não é costela, nem músculo: as 3 melhores carnes para desfiar, segundo açougueiros

Carnes com fibras longas e gordura equilibrada podem render uma receita macia, suculenta e fácil de desfiar após o cozimento correto

(Foto: Ilustração/Pushpak Dsilva/Unsplash)

Preparar uma carne desfiada macia e suculenta começa muito antes da cozinha. A escolha da peça faz diferença no sabor, no tempo de cozimento e até na facilidade para separar as fibras.

Entre as opções mais recomendadas por açougueiros estão o acém, a paleta e a fraldinha. Os três cortes combinam fibras favoráveis ao desfiamento com gordura suficiente para evitar que a carne fique seca.

Acém une sabor e economia

Retirado da parte dianteira do boi, o acém costuma ter preço acessível e sabor marcante. Quando preparado lentamente ou na panela de pressão, o tecido da carne amolece e se separa com facilidade.

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O corte funciona bem em carne louca, molhos, escondidinhos, tortas e recheios de sanduíches. Para melhorar o resultado, vale cortar a peça em pedaços grandes e selar antes do cozimento.

Paleta mantém a suculência

A paleta também vem da região dianteira e apresenta fibras bem definidas. A presença moderada de gordura ajuda a manter a umidade durante o preparo.

Por isso, ela é indicada para receitas que serão servidas com pouco molho. Após o cozimento, basta retirar o excesso de gordura e desfiar ainda quente.

Fraldinha desfia rapidamente

Conhecida pelo sabor intenso, a fraldinha possui fibras longas, característica que facilita o processo. Além disso, costuma ficar macia sem exigir períodos excessivamente longos na panela.

Independentemente do corte, o segredo está em usar líquido suficiente e respeitar o tempo de cozimento. Depois de pronta, a carne deve descansar por alguns minutos antes de ser desfiada, preservando parte dos sucos.

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