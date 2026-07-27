Não é detergente, nem desengordurante: a melhor maneira de tirar gordura das vasilhas, segundo restaurantes

Produto tradicional continua sendo um dos preferidos de restaurantes para limpar panelas, potes e utensílios engordurados

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Remover a gordura de potes plásticos, panelas e travessas nem sempre é uma tarefa fácil. Embora o detergente líquido seja o produto mais utilizado nas cozinhas, muitos restaurantes e cozinhas profissionais ainda recorrem ao tradicional sabão em barra para eliminar resíduos de gordura com mais eficiência.

O motivo está na composição do produto. O sabão em barra possui maior poder de emulsificação das gorduras, ou seja, consegue quebrar e desprender resíduos de óleo e gordura com facilidade, principalmente quando usado em conjunto com água morna e uma esponja adequada.

Em cozinhas profissionais, onde panelas, frigideiras e recipientes entram em contato constante com alimentos gordurosos, o sabão em barra costuma ser uma opção prática e econômica.

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Além disso, ele apresenta alto rendimento, já que uma pequena quantidade é suficiente para a limpeza de vários utensílios.

Para obter um bom resultado, a recomendação é retirar o excesso de gordura com papel ou espátula antes da lavagem. Depois, basta umedecer a esponja, esfregá-la no sabão em barra e limpar toda a superfície da vasilha. Se houver muita gordura acumulada, a água morna ajuda a potencializar a remoção.

Outro benefício é que o sabão em barra costuma deixar menos resíduos de gordura em recipientes plásticos, que frequentemente ficam com aspecto engordurado mesmo após a lavagem com detergente.

Apesar da eficiência, especialistas orientam enxaguar bem os utensílios após a limpeza para remover completamente qualquer resquício do produto. Também é importante utilizar um sabão próprio para lavagem de louças e manter a barra armazenada em local seco entre os usos.

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