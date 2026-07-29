A hortaliça que faz bem para o corpo, regula a pressão e elimina gordura pelas fezes
Folhas de sabor marcante escondem nutrientes capazes de transformar refeições simples em escolhas mais equilibradas
Em meio às verduras mais conhecidas do sacolão, uma hortaliça de folhas verdes e sabor levemente amargo costuma passar despercebida. Embora nem sempre seja a primeira escolha dos consumidores, a escarola pode acrescentar textura, frescor e nutrientes importantes às refeições do dia a dia.
Fonte de fibras, vitaminas e minerais, ela pode contribuir para o funcionamento intestinal, aumentar a sensação de saciedade e participar de uma alimentação favorável à saúde cardiovascular.
Entretanto, os benefícios dependem do conjunto da dieta e não devem ser interpretados como tratamento para doenças.
A escarola pode ser consumida crua, refogada ou acrescentada a sopas, tortas, massas e recheios.
Por isso, torna-se uma alternativa prática para quem deseja variar o cardápio sem recorrer a preparações complicadas.
Fibras ajudam o intestino
Um dos principais destaques da escarola está na presença de fibras alimentares.
Elas aumentam o volume das fezes e ajudam a manter o trânsito intestinal funcionando adequadamente, desde que o consumo seja acompanhado por uma ingestão suficiente de água.
As fibras também servem de alimento para bactérias benéficas presentes no intestino.
Dessa forma, podem colaborar para o equilíbrio da microbiota, importante para a digestão e para o aproveitamento de nutrientes.
Outro efeito está relacionado à saciedade.
Como exigem mais mastigação e permanecem por mais tempo no sistema digestivo, alimentos ricos em fibras podem ajudar a controlar a fome entre as refeições.
Relação com a gordura
A afirmação de que a escarola “elimina gordura pelas fezes” precisa ser compreendida com cuidado.
A hortaliça não remove gordura corporal nem provoca emagrecimento imediato.
O que acontece é que determinadas fibras podem reduzir parcialmente a absorção de componentes da alimentação e favorecer a eliminação de ácidos biliares.
Esse processo pode contribuir para o controle do colesterol quando faz parte de uma dieta equilibrada.
Ainda assim, comer escarola isoladamente não compensa uma alimentação rica em frituras, ultraprocessados e gorduras saturadas.
O efeito depende da combinação com outros vegetais, frutas, grãos e hábitos saudáveis.
Pode favorecer a pressão
A escarola também fornece potássio, mineral envolvido no equilíbrio dos líquidos e no funcionamento dos músculos.
Dentro de uma alimentação adequada, esse nutriente pode colaborar para o controle da pressão arterial.
Isso não significa que a verdura normalize a pressão sozinha.
Pessoas com hipertensão devem manter o acompanhamento profissional e seguir corretamente o tratamento prescrito.
Quem possui doença renal também precisa ter atenção ao consumo de potássio e buscar orientação individualizada.
Como incluir nas refeições
Para reduzir o sabor amargo, a escarola pode ser refogada rapidamente com alho, cebola e um fio de azeite.
Evitar o cozimento prolongado ajuda a preservar a textura.
Na versão crua, combina com tomate, cenoura, frutas, sementes e molhos cítricos.
Também pode rechear omeletes, tortas e sanduíches.
Na compra, prefira folhas firmes, verdes e sem pontos escuros.
Depois, conserve o maço seco e refrigerado. Incorporada com frequência ao cardápio, a escarola ajuda a ampliar a variedade de vegetais consumidos.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!