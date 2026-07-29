A hortaliça que faz bem para o corpo, regula a pressão e elimina gordura pelas fezes

Folhas de sabor marcante escondem nutrientes capazes de transformar refeições simples em escolhas mais equilibradas

(Foto: Reprodução/Magnific)

Em meio às verduras mais conhecidas do sacolão, uma hortaliça de folhas verdes e sabor levemente amargo costuma passar despercebida. Embora nem sempre seja a primeira escolha dos consumidores, a escarola pode acrescentar textura, frescor e nutrientes importantes às refeições do dia a dia.

Fonte de fibras, vitaminas e minerais, ela pode contribuir para o funcionamento intestinal, aumentar a sensação de saciedade e participar de uma alimentação favorável à saúde cardiovascular.

Entretanto, os benefícios dependem do conjunto da dieta e não devem ser interpretados como tratamento para doenças.

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A escarola pode ser consumida crua, refogada ou acrescentada a sopas, tortas, massas e recheios.

Por isso, torna-se uma alternativa prática para quem deseja variar o cardápio sem recorrer a preparações complicadas.

Fibras ajudam o intestino

Um dos principais destaques da escarola está na presença de fibras alimentares.

Elas aumentam o volume das fezes e ajudam a manter o trânsito intestinal funcionando adequadamente, desde que o consumo seja acompanhado por uma ingestão suficiente de água.

As fibras também servem de alimento para bactérias benéficas presentes no intestino.

Dessa forma, podem colaborar para o equilíbrio da microbiota, importante para a digestão e para o aproveitamento de nutrientes.

Outro efeito está relacionado à saciedade.

Como exigem mais mastigação e permanecem por mais tempo no sistema digestivo, alimentos ricos em fibras podem ajudar a controlar a fome entre as refeições.

Relação com a gordura

A afirmação de que a escarola “elimina gordura pelas fezes” precisa ser compreendida com cuidado.

A hortaliça não remove gordura corporal nem provoca emagrecimento imediato.

O que acontece é que determinadas fibras podem reduzir parcialmente a absorção de componentes da alimentação e favorecer a eliminação de ácidos biliares.

Esse processo pode contribuir para o controle do colesterol quando faz parte de uma dieta equilibrada.

Ainda assim, comer escarola isoladamente não compensa uma alimentação rica em frituras, ultraprocessados e gorduras saturadas.

O efeito depende da combinação com outros vegetais, frutas, grãos e hábitos saudáveis.

Pode favorecer a pressão

A escarola também fornece potássio, mineral envolvido no equilíbrio dos líquidos e no funcionamento dos músculos.

Dentro de uma alimentação adequada, esse nutriente pode colaborar para o controle da pressão arterial.

Isso não significa que a verdura normalize a pressão sozinha.

Pessoas com hipertensão devem manter o acompanhamento profissional e seguir corretamente o tratamento prescrito.

Quem possui doença renal também precisa ter atenção ao consumo de potássio e buscar orientação individualizada.

Como incluir nas refeições

Para reduzir o sabor amargo, a escarola pode ser refogada rapidamente com alho, cebola e um fio de azeite.

Evitar o cozimento prolongado ajuda a preservar a textura.

Na versão crua, combina com tomate, cenoura, frutas, sementes e molhos cítricos.

Também pode rechear omeletes, tortas e sanduíches.

Na compra, prefira folhas firmes, verdes e sem pontos escuros.

Depois, conserve o maço seco e refrigerado. Incorporada com frequência ao cardápio, a escarola ajuda a ampliar a variedade de vegetais consumidos.

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