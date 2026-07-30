Empresário e filho suplente de vereador são alvos de operação que investiga fraude contra indústria fornecedora de farmacêuticas no Daia

Operação Waterloo, deflagrada pela Polícia Civil, apura crimes como furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica e receptação

empresário Valdiney Ferreira Cavalcante e o filho dele, o suplente de vereador de Anápolis Uesnei Batista Cavalcante. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário Valdiney Ferreira Cavalcante, o filho dele, o suplente de vereador de Anápolis Uesnei Batista Cavalcante, conhecido como Uesnei da Reciclagem (PP), e a Quality Reciclagem LTDA, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), estão entre os alvos da Operação Waterloo, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29).

Conforme apurado pelo Portal 6, Valdiney é registrado como proprietário da Quality Reciclagem, enquanto Uesnei se apresenta nas redes sociais como gestor da empresa. Tanto os dois quanto a recicladora são investigados no âmbito da operação conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis.

A investigação apura um suposto esquema criminoso que teria causado prejuízos à Gerresheimer, multinacional alemã instalada no Daia. A empresa é especializada na fabricação de embalagens plásticas para medicamentos e está entre as principais fornecedoras de embalagens para as indústrias farmacêuticas instaladas na cidade. Entre os crimes investigados estão furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica e receptação.

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Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em Goiás, no Distrito Federal e em São Paulo. A Justiça também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.

Uesnei da Reciclagem chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após fiança

Durante o cumprimento de um dos mandados, na residência de Uesnei Batista Cavalcante, policiais civis encontraram 21 munições intactas de calibre .38, além de nove estojos do mesmo calibre. Por esse motivo, ele foi autuado em flagrante por posse irregular de munição de uso permitido.

No imóvel também foi localizada uma pistola calibre 9 mm. Conforme o auto de prisão em flagrante, a arma possuía registro regular e foi devolvida ao proprietário.

Após ser conduzido à Central de Flagrantes, Uesnei teve fiança arbitrada em R$ 1.621, valor que foi pago, e responderá ao processo em liberdade.

Segundo a PC, todo o material apreendido durante a Operação Waterloo será analisado para identificar a participação de cada investigado e esclarecer a atuação dos envolvidos. As investigações continuam.

O Portal 6 não conseguiu localizar Valdiney Ferreira Cavalcante, Uesnei Batista Cavalcante ou representantes da Quality Reciclagem LTDA para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação e a reportagem será atualizada caso haja posicionamento dos citados.

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