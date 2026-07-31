Colocar uma meia antes de dormir: para que serve e por que é recomendado

Hábito simples adotado durante a rotina noturna pode influenciar a forma como o organismo se prepara para o descanso

(Foto: Reprodução/Magnific)

Chegar ao fim do dia com os pés gelados pode transformar a hora de dormir em um verdadeiro desafio. Mesmo cobertas por mantas e edredons, algumas pessoas demoram a se aquecer e passam vários minutos tentando encontrar uma posição confortável antes de conseguir pegar no sono.

Para contornar esse incômodo, um hábito bastante simples vem sendo recomendado por especialistas em sono: colocar uma meia limpa antes de deitar.

Embora muita gente associe a prática apenas ao conforto térmico, ela também pode ajudar o organismo a iniciar um processo importante para o descanso.

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A explicação está na forma como o corpo regula a própria temperatura ao longo da noite.

Quando os pés ficam aquecidos, os vasos sanguíneos da região se dilatam, facilitando a perda de calor pelo restante do corpo.

Esse mecanismo faz parte da preparação natural para o sono e pode contribuir para que a pessoa adormeça mais rapidamente.

Relação com o sono

Pouco antes de dormir, a temperatura corporal começa a cair naturalmente.

Esse processo, conhecido como termorregulação, envia ao cérebro sinais de que é hora de descansar.

Ao aquecer os pés com uma meia confortável, a circulação sanguínea na região aumenta por meio da vasodilatação.

Isso favorece a dissipação do calor corporal e pode acelerar esse processo fisiológico.

Uma pesquisa publicada na revista Physiology & Behavior observou que adultos jovens que dormiram usando meias em um ambiente fresco levaram menos tempo para adormecer, permaneceram mais tempo dormindo e apresentaram menos despertares ao longo da noite.

Apesar dos resultados positivos, os pesquisadores destacam que o estudo teve uma amostra reduzida e não significa que o hábito funcione da mesma forma para todas as pessoas.

Os benefícios costumam ser mais percebidos por quem sofre com pés frios ou vive em regiões onde as temperaturas caem durante a noite.

Como escolher a meia

Nem toda meia é adequada para permanecer nos pés durante várias horas.

O ideal é optar por modelos limpos, secos, macios e confeccionados com tecidos que permitam a transpiração, como o algodão.

Peças muito apertadas podem causar desconforto e deixar marcas na pele.

Já materiais sintéticos que retêm calor e umidade aumentam a transpiração, favorecendo irritações e o aparecimento de fungos.

Também é recomendado trocar a meia utilizada ao longo do dia antes de dormir.

O uso prolongado dentro de calçados favorece o acúmulo de suor e microrganismos, tornando a peça inadequada para permanecer durante toda a noite.

Nem sempre é indicado

Embora seja considerada segura para a maioria das pessoas, dormir de meia não é uma recomendação universal.

Quem sofre com transpiração excessiva, sente muito calor durante a noite ou mora em regiões de clima quente pode experimentar justamente o efeito contrário.

O excesso de aquecimento pode provocar desconforto e até interromper o sono.

Outro cuidado importante envolve as meias de compressão.

Elas são desenvolvidas para finalidades específicas, como problemas circulatórios, e não devem ser usadas durante o sono sem orientação médica.

Pessoas com diabetes, neuropatias, alterações na circulação ou perda de sensibilidade nos pés também precisam conversar com um profissional de saúde antes de adotar esse hábito regularmente.

Mais do que uma meia

Dormir de meia pode ajudar, mas não substitui outros cuidados fundamentais para uma boa noite de sono.

Especialistas recomendam manter horários regulares para dormir, reduzir o uso de telas antes de deitar, evitar refeições pesadas no período noturno e manter o quarto silencioso, escuro e com temperatura agradável.

Assim, colocar uma meia antes de dormir pode ser uma estratégia simples para quem costuma sentir os pés frios e demora a relaxar.

O hábito ajuda o organismo no processo natural de regulação térmica, mas seus efeitos variam conforme a temperatura do ambiente e as características de cada pessoa.

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