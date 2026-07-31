Não é músculo, nem coxão mole: a carne mais macia e saborosa para fazer na panela de pressão, segundo açougueiros

Um corte econômico conquista espaço na cozinha por unir maciez, sabor intenso e um caldo encorpado após o cozimento

(Foto: Reprodução/Captura de tel/Youtube)

Preparar uma boa carne de panela vai muito além do tempo de cozimento.

Embora muita gente escolha o músculo ou o coxão por tradição, especialistas afirmam que outro corte costuma entregar um resultado ainda mais suculento quando preparado na panela de pressão.

Além de oferecer excelente custo-benefício, esse corte reúne características que favorecem a maciez e o sabor durante o cozimento.

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Por isso, ele aparece com frequência entre as recomendações de açougueiros para quem busca uma carne que desmancha sem perder a suculência.

Por que o acém é a escolha de muitos açougueiros?

O acém pertence à parte dianteira do boi e apresenta uma combinação equilibrada de gordura entremeada e tecido conjuntivo.

Durante o cozimento sob pressão, o colágeno presente na carne se transforma em gelatina natural.

Como consequência, o caldo fica mais encorpado e a carne ganha uma textura extremamente macia, sem ressecar.

Além disso, o acém possui fibras que proporcionam um sabor mais intenso do que cortes traseiros mais magros.

Assim, o resultado costuma ser uma carne de panela com caldo rico e bastante suculento.

O custo-benefício também chama atenção

Outro motivo para o sucesso do acém é o preço.

Embora seja mais acessível do que cortes como filé mignon ou alcatra, ele alcança excelente maciez quando preparado corretamente.

Dessa forma, torna-se uma opção interessante para receitas do dia a dia sem comprometer o orçamento.

O que diferencia o acém do músculo e do coxão?

O músculo também é rico em colágeno e pode render ótimos cozidos. No entanto, costuma exigir um tempo maior de preparo para atingir o ponto ideal.

Já cortes como coxão mole e coxão duro possuem menor quantidade de gordura entremeada.

Por isso, podem ficar mais secos e com fibras desfiadas quando permanecem muito tempo na panela de pressão.

O acém, por outro lado, consegue equilibrar maciez, sabor e umidade. Assim, mantém a estrutura da carne e ainda contribui para um molho naturalmente mais aveludado.

Dicas para uma carne de panela mais saborosa

Alguns cuidados simples fazem diferença no resultado final.

Sele a carne antes da pressão

Antes de adicionar água ou molho, aqueça um fio de óleo ou azeite e doure os pedaços de acém na própria panela.

Esse processo, conhecido como reação de Maillard, cria uma crosta dourada que intensifica o sabor da carne e deixa o caldo muito mais rico.

Prefira pedaços maiores

Em vez de cortar a carne em cubos pequenos, opte por pedaços maiores.

Assim, ela mantém o formato durante os cerca de 30 a 40 minutos de pressão e não se desfaz completamente dentro do molho.

Aproveite os vegetais para enriquecer o caldo

Depois de selar a carne, adicione cebola, alho, tomate ou extrato de tomate.

Em seguida, mexa bem para soltar os resíduos dourados que ficam no fundo da panela. Esses sabores incorporam-se ao caldo e deixam a receita ainda mais encorpada.

O preparo faz tanta diferença quanto o corte

Escolher uma boa carne é importante, mas a técnica também influencia diretamente no resultado.

Por isso, selar o acém, utilizar pedaços maiores e respeitar o tempo de cozimento são etapas que ajudam a preservar a suculência da carne.

Dessa forma, é possível preparar uma carne de panela macia, saborosa e com um caldo cheio de sabor, mesmo utilizando um corte de excelente custo-benefício.

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