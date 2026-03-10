Pare de fritar a carne: o segredo dos restaurantes sofisticados para deixar ela macia

Receita divulgada pelo criador de conteúdo Adilson Figueira mostra como preparar coxão mole na pressão para deixar a carne macia, suculenta e cheia de sabor

Gabriel Yuri Souto - 10 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube(

Muita gente ainda prepara carne bovina fritando direto na frigideira. No entanto, alguns métodos simples podem deixar o resultado muito mais macio e suculento. Um deles usa coxão mole na panela de pressão, técnica que tem ganhado destaque nas redes sociais.

A dica apareceu em um vídeo do criador de conteúdo Adilson Figueira, do canal no YouTube (@adilsonfigueira05). No conteúdo, ele mostra um preparo prático que transforma esse corte em uma carne extremamente macia. Além disso, a receita funciona bem tanto no almoço do dia a dia quanto em ocasiões especiais.

Segundo ele, o coxão mole é um dos cortes mais versáteis da carne bovina.

Coxão mole é corte macio e versátil

O coxão mole possui fibras mais curtas, o que ajuda a deixar a carne naturalmente macia. Além disso, esse corte apresenta pouca gordura. Por isso, muitas pessoas preferem essa opção em comparação a cortes mais pesados.

Outro ponto positivo envolve a versatilidade. O coxão mole permite diferentes preparos na cozinha. Por exemplo, ele pode virar bife, carne assada, ensopado ou picadinho.

Além disso, muita gente utiliza esse corte em tiras ou em cubos. Dessa forma, ele se adapta facilmente a várias receitas.

Outro detalhe importante envolve o preço. Em geral, o coxão mole costuma ser mais acessível que vários cortes considerados nobres.

Receita usa panela de pressão para deixar carne macia

Na receita ensinada por Adilson Figueira, o preparo começa com a carne inteira ou em pedaços grandes. Depois disso, o cozinheiro adiciona os temperos diretamente na panela de pressão.

Os ingredientes utilizados são:

1 kg a 2 kg de coxão mole

1 cebola grande

1 pimentão

1 colher de café de sal

1 colher de café de pimenta-do-reino

2 folhas de louro

1 pedaço de linguiça calabresa

100 ml de suco de laranja

4 dentes de alho

1 tomate

Depois disso, basta fechar a panela e levar ao fogo. Assim que a panela pegar pressão, o tempo de cozimento fica entre 15 e 20 minutos.

Finalização ajuda a intensificar o sabor

Após o cozimento, o preparo segue para a etapa de finalização. Nessa parte, o criador de conteúdo mostra os detalhes no vídeo completo publicado em seu canal.

Segundo Adilson Figueira, esse método mantém a carne macia, suculenta e bem temperada. Isso acontece porque os ingredientes cozinham juntos e liberam sabor durante o processo.

Além disso, o suco de laranja se mistura aos temperos e ajuda a formar um caldo encorpado. Dessa forma, o prato ganha ainda mais aroma e intensidade.

