Presos os criminosos que invadiram casa e mataram jovem em Anápolis

Escopetas e revólveres foram utilizados na ação

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), da Polícia Civil, finalizou nesta terça-feira (12) a investigação dos crimes que resultaram no assassinato de Ângela Gabriela Alves Nunes, de 19 anos, em novembro do ano passado.

Na ocasião, indivíduos armados com escopetas e revólveres invadiram a casa da jovem no Jardim Primavera, bairro do extremo Sul de Anápolis, e dispararam aleatoriamente no local, matando a moça e colocando em risco a vida de quatro outros moradores.

Durante a investigação, as equipes policiais identificaram quatro envolvidos na ação criminosa: dois adultos e dois adolescentes. Idades e nomes não foram divulgadas pelo GIH.

Os maiores foram encaminhados ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, cadeia pública de Anápolis, e os menores foram levados para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI), onde serão indiciados por homicídio e tentativa de homicídio.

O inquérito deverá ser concluído nos próximos dias e, então, eles estarão à disposição do Poder Judiciário.

Quer comentar?

Comentários