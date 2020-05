Enem 2020 abre as inscrições; preparatório gratuito em Anápolis está confirmado

Cursinho fez diversas aprovações no último ano em instituições públicas e particulares

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está de inscrições abertas. Os candidatos têm até o dia 22 de maio para se inscreverem para a prova, através da Página do Participante no site oficial ou no aplicativo do Enem.

A novidade desse ano fica por conta da opção de escolha entre realizar o exame impresso, da forma tradicional, ou pelo formato digital – que possui condições especiais para participação, todas especificadas no site.

Em Anápolis, o PreparAção, cursinho preparatório para o Enem e vestibulares, ofertado pela Prefeitura , está com a edição 2020 garantida.

Segundo a Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Tecnologia, o processo de credenciamento está em andamento e diversas fundações já demonstraram interesse em participar.

“Entretanto, por conta da pandemia, técnicos da área analisam a melhor data para o início das aulas, além do formato (se presencial ou à distância)”, informou a pasta em nota ao Portal 6.

Levantamento realizado pela reportagem aponta que o PreparAção fez 73 aprovações no último ano em instituições públicas, como UFG, UnB, UEG e IFG.

Além disso, por meio do preparatório, estudantes conseguiram 19 bolsas de estudos para estudar na UniEVANGÉLICA, Anhanguera, FAMA e Unopar.

Cursos concorridos, a exemplo de Engenharia Civil, Direito, Odontologia, Enfermagem e Arquitetura e Urbanismo, estão na lista. Confira a relação completa aqui.

