Uma das maiores preocupações das pessoas, em todo o mundo, é com moradias. Ter uma, juntar dinheiro para comprar a casa própria, terminar de pagar a que já tem ou reservar parte do salário para alugar uma propriedade faz parte do contexto de qualquer família.

São muitas possibilidades que circundam o tema, com uma triste realidade em comum: o recurso necessário para manter uma dessas variáveis.

Em Anápolis não é diferente. E essa necessidade de investir um montante considerável acaba por privar muitos cidadãos desta possibilidade, resultando no déficit habitacional – termo que se refere a pessoas que vivem em condições de moradia muito precárias, ou ainda pior, sem moradia nenhuma.

De acordo com dados de 2016 da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, cerca de 10 mil famílias da cidade vivem nesta situação.

O Portal 6 entrou em contato para saber o número atualizado de casos do tipo e também para tomar conhecimento de políticas habitacionais em desenvolvimento no município.

A pasta respondeu dizendo que possui um cadastro que permite o cálculo diário do déficit, mas não informou nenhum destes dados mesmo com a reportagem sendo objetiva nas seguintes perguntas:

– qual o déficit habitacional em Anápolis?

– de quando são esses dados?

– quando a mensuração foi feita?

O esclarecimento quanto aos projetos vigentes para combater essa realidade também não foi muito diferente.

Estes foram os questionamentos feitos à Prefeitura de Anápolis:

– o que a Prefeitura tem feito e a quais programas (do Governo Federal, Estadual e/ou da iniciativa privada) tem recorrido para reduzir esse déficit?

– Fora os residenciais Colorado e São Cristóvão, quantas moradias a Prefeitura de Anápolis entregou na cidade?

– quantas famílias recebem auxílio-aluguel em Anápolis, qual o valor repassado às famílias, como é entregue e qual o montante gasto com esta modalidade nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 (até julho)?

– qual o orçamento próprio da Prefeitura de Anápolis para política habitacional reservado para o exercício de 2020? Quanto era em 2019?

Em nota genérica, a Prefeitura disse apenas que a “Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda informa que projetos habitacionais foram apresentados aos governos Federal e Estadual, os quais tem a atribuição de suprir déficits habitacionais”.

Por isso, permanece a dúvida sobre se Anápolis está com mais ou menos famílias sem moradias do que em 2016, o último ano da gestão petista a frente da Prefeitura da cidade.

Dois residenciais populares, remanescentes do governo anterior, tiveram as obras concluídas e entregues na atual gestão municipal.

As do Polocentro somam 140 e Colorado I e II outros 540.