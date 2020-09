Feriado nacional, o Dia da Independência do Brasil é comemorado segunda-feira (07) e vários estabelecimentos e órgãos públicos de Anápolis não darão expediente.

Na área da saúde, funcionam as unidades de urgência e emergência, como as UPA’s e Hospital Municipal Jamel Cecílio, além das Unidades de Referência do Coronavírus (URC’s).

Os shoppings abrem em horários especiais e serviços como o Rápido, Vapt Vupt e Disque 156 só voltam a funcionar na manhã de terça-feira (08).

As linhas do transporte coletivo circularão com a tabela de domingo durante o feriado e os bancos só estarão com serviço de caixa eletrônico funcionando, incluindo a Caixa Econômica Federal.

Supermercados fecham no inicio da tarde, mas o hipermercados ficarão abertos até à noite.

Veja detalhadamente a seguir:

Bancos – Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Lotéricas – Não abrem

Rápido – Não funciona

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Vapt Vupt – Não funciona

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12 às 20h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12h às 20h

Carrefour, Hiper Vip e Bretas – Aberto das 08h às 20h

Transporte coletivo – Tabela de domingo