O último sábado (17) foi de muitas emoções para uma família de Cruzeiro do Sul, no Acre, após um pedido de presente de aniversário inusitado, feito por Rhyanna Ricardo Feitosa, de apenas 7 anos, à mãe.

É que a filha passou pela trágica perda do pai, Francisco Marden Lima, em um acidente de moto, na Argentina, em janeiro de 2019, e desde então sofre muito com a ausência dele.

Neste aniversário, o desejo da garotinha foi ter uma festa com o tema da série “The Thundermans”, que retrata uma família com superpoderes, comparando aos parentes que residiam com ela, também considerados heróis.

No entanto, para representar bem o tema, o pedido da criança foi uma foto em tamanho real do pai, à mãe.

Incompreendida e relutante, a mãe, Cirlene de Souza, ela recorreu à psicológa da garota, que já realizava um tratamento há algum tempo com a menina, devido a fragilidade emocional dela após a perda. A profissional concordou com a ideia da aniversariante e então a genitora decidiu prosseguir com o desejo.

Um banner de 1,70 m foi providenciado com uma foto sorridente do pai e a reação de Rhyanna foi de êxtase.

“Resolvi fazer e foi a maior felicidade da minha vida, fazê-la feliz”, afirma a mãe, em entrevista concedida ao G1.

Ela ainda afirma que a filha comentou ter sido “o melhor aniversário de todos”, além dos convidados terem apreciado a atitude e o clima ter sido de bastante alegria.

“E graças a Deus que deu certo. Ela disse que quer a foto dentro do quarto dela”, ressaltou a mãe.