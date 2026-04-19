Como se inscrever no Apê a Custo Zero, que vai entregar 322 apartamentos mobiliados em 12 cidades de Goiás

Com inscrições até 14 de maio, projeto vai selecionar famílias por meio de critérios de vulnerabilidade social

Ícaro Gonçalves - 19 de abril de 2026

Apartamentos serão entregues já mobiliados (Foto: Divulgação/Agehab)

O prazo para se inscrever no programa Pra Ter Onde Morar – Apê a Custo Zero já está correndo e os goianos interessados têm até o dia 14 de maio para concorrer a um dos 322 apartamentos novinhos e mobiliados que serão ofertados. E o principal: totalmente gratuitos.

O projeto é de iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), que vai selecionar as famílias contempladas por meio da análise de critérios de vulnerabilidade social.

O diferencial é que o beneficiário final não assume prestações mensais de financiamento, recebendo a chave de um imóvel pronto para morar e já equipado com itens de mobília.

Embora Anápolis seja um dos grandes destaques do programa, com as residências nos condomínios Solar dos Buritis e Solar dos Pequis, o programa também abrange outros 11 municípios do estado.

Quem planeja participar, pode se inscrever gratuitamente pelo site da Agehab, desde que siga os critérios exigidos no edital.

Documentação

O interessado deve informar o CPF, a data de nascimento, o programa a qual está se candidatando e o município onde reside atualmente. Depois, será necessário fazer o envio dos documentos:

Identidade, podendo ser RG, CPF ou CNH;

Comprovante de estado civil;

Comprovante de endereço em nome do titular;

Comprovante de renda;

Tela do sistema CadÚnico contendo Código Familiar e NIS/CPF do candidato;

Comprovante de moradia contínuo e ininterrupto dos últimos 5 anos com o município;

Comprovante de participação no Programa Bolsa Família ou do Programa de Prestação Continuada (BPC).

Requisitos para participação

O programa é destinado exclusivamente para famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever, o interessado deve atender a todos os requisitos listados no edital.

É necessário ser maior de 18 anos ou emancipado; ter renda familiar de um e meio a três salários mínimos; não ser proprietário ou comprador de outro imóvel residencial, e comprovar domicílio eleitoral no município.

Também é necessário ter inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico); não ter recebido, em qualquer momento, imóvel de programa habitacional de programa federal, estadual ou do município; e morar em Anápolis há pelo menos três anos.

Etapas da seleção

Após a conclusão das inscrições, o governo irá hierarquizar todos os inscritos. Serão selecionadas as famílias que acumulem mais critérios de vulnerabilidade social, como famílias monoparentais com filhos menores, famílias, com pessoas com deficiência, idosos, portadores de doenças crônicas, entre outros.

A lista completa de critérios pode ser conferida pelo edital do programa ou pela página de inscrição.

Localização dos apartamentos

Em Águas Lindas de Goiás, está concentrado o maior volume do programa, com 143 apartamentos. As entregas estão previstas em duas etapas: a maior parte das unidades deve ser concluída até dezembro de 2026, enquanto projetos complementares têm previsão de finalização em junho de 2028.

Em Valparaíso de Goiás, segundo maior polo do plano, serão 85 unidades habitacionais. O cronograma é mais alongado e escalonado, com entregas previstas ao longo de 2026, 2027 e 2028, incluindo empreendimentos com conclusão imediata e outros que seguem até o fim de 2028.

No município de Anápolis, o programa prevê a construção de 19 apartamentos, com conclusão estimada para outubro de 2027, concentrando as entregas em dois empreendimentos principais.

Em Cidade Ocidental, serão entregues 15 unidades habitacionais, distribuídas em quatro projetos. Parte das moradias está prevista para junho de 2026, outra para dezembro de 2026 e o restante com prazo mais longo, até dezembro de 2028.

Já em Porangatu, também estão previstas 15 unidades, com entregas programadas entre novembro de 2026 e junho de 2027, em dois empreendimentos.

O município de Goianésia contará com 13 unidades habitacionais, todas previstas para entrega em janeiro de 2028, em um único conjunto residencial.

Em Novo Gama, o plano contempla 12 apartamentos, com previsão de conclusão em dezembro de 2028. Em Santo Antônio do Descoberto, serão 9 unidades habitacionais, distribuídas em dois empreendimentos com entrega prevista para agosto e setembro de 2026.

Na capital, Goiânia, o projeto prevê 4 unidades, com entrega estimada para agosto de 2027. Em Luziânia, serão 5 apartamentos, com conclusão prevista para dezembro de 2027.

O município de Paraúna terá apenas 1 unidade habitacional, com entrega prevista para abril de 2026. Já em Terezópolis de Goiás, também será entregue 1 unidade, com conclusão programada para agosto de 2026.

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