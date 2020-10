Gabriela Romanoski de Andrade, de 10 anos, que está internada no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, à espera de um transplante de coração, recebeu uma surpresa no último domingo (25).

A garotinha mora com a família em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, mas desde o dia 5 de outubro está na UTI, com miocardiopatia, doença que interfere na funcionalidade do coração e impede o órgão de bombear sangue suficiente para o restante do corpo.

A mãe de Gabi contou, em entrevista ao G1, que a filha almejava muito receber a primeira comunhão – Que para os católicos, é a simbolização do corpo e sangue de Jesus.

Mesmo com a saúde debilitada, a criança continuou alimentando esse sonho tão especial. Por isso, uma ‘força-tarefa’ foi criada no local para realizar desejo dela.

E assim foi tudo feito com muito carinho. Na própria capela do hospital a festividade aconteceu. Com arranjo de flores no cabelo e vestido branco, exatamente como a garotinha sonhava.

Quando ela recebeu a hóstia nas mãos ficou extremamente emocionada e realizada.

A mãe acredita que agora ela terá mais força e esperança para aguardar a realização do próximo sonho: o transplante do novo coração, que ainda não tem previsão de chegada.