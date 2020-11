As autoridades da Irlanda procuram um brasileiro, de Anápolis, que agrediu violentamente a namorada em Navan, no condado de Meath. O caso ocorreu no domingo (1º) e José Augusto, de 28 anos, é considerado foragido pelo crime.

A vítima, Júlia Freitas, tem 19 anos e também é brasileira, de Brusque (SC). Amiga dela, Jéssica Ribeiro conversou com o Portal 6 e disse que um boletim de ocorrência já foi registrado.

“A Garda [espécie de Polícia Civil da Irlanda] está atrás dele. Um mandado de prisão foi expedido e estamos aguardando agora”, disse à reportagem.

Foi Jéssica quem tornou o caso público em um grupo de Facebook após José Augusto fugir. Ela narrou que as agressões foram motivadas por ciúmes e que ocorreram enquanto a vítima dormia.

“[O José Augusto] enforcou ela com tentativa de homicídio dando vários socos na face, orelha e fins. Por sorte havia pessoas na casa que ouviram os gemidos e foram socorrê-la”, afirmou.

“Mesmo com a presença do familiar ele não satisfeito continuou a agredi-la. Por fim levaram ela para o hospital e graças a Deus não teve sequelas físicas, mas a mente dela está totalmente marcada”, finalizou.

José Augusto, conhecido nas redes sociais como Guto Júnior, chegou a se pronunciar, ofendendo a vítima com palavras de baixo calão e dizendo que foi traído.

Com repercussão negativa, deletou a postagem e privou as contas que mantém no Facebook, Instagram e Twitter. O Portal 6 não conseguiu falar com ele.

Como está Júlia?

Jéssica contou ao Portal 6 que ela encontra-se em um local seguro enquanto aguarda os desdobramentos do caso. “Mas está tendo crise de pânico a cada 20 minutos”.