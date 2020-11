O vereador Mauro Severiano (PSC) está sendo conduzido para a sede da Polícia Federal de Anápolis, no bairro Jundiaí.

Com ele, a Polícia Militar encontrou vários volumes de panfletos apócrifos que foram jogados na manhã deste sábado (07) em bairros da região Leste.

O conteúdo dos impressos imputa crimes sexuais a dois outros vereadores.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, o capitão Kennedy, que atua na inteligência da Polícia Militar, disse que esse não foi o único crime eleitoral detectado no local onde estava Mauro Severiano.

“Havia cerca de 30 pessoas no local. Os panfletos apócrifos estavam dentro do carro dele”, adiantou.

O Portal 6 obteve com exclusividade o registro feito a partir de câmeras de segurança que captaram o momento em que o vereador jogava os papéis pelas ruas.

