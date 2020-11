Marcado para às 16h desta quinta-feira (19), o protesto “contra as fraudes nas urnas das eleições 2020 em Anápolis” já está sendo preparado na Praça Dom Emanuel, localizada no bairro central e nobre da cidade, Jundiaí.

Em vídeo gravado no local, o candidato derrotado, Marcão do Recanto (PV), explicou o motivo da mobilização e pediu a participação dos demais candidatos, para que assinem a petição a favor da interrupção do processo eleitoral e a realização de um novo pleito.

“As urnas este ano foram fraudadas. Há uma sequência de aberrações que legitimam nossa cobrança, para que a Polícia Federal e o Judiciário tomem as devidas providências e impugnem as eleições municipais, para que a vontade do povo seja soberana”, explicou.

“Convidamos você, candidato que se sinta pressionado e lesionado pelo processo eleitoral, para que venha fazer coro com a gente e assinar a petição, para que a gente possa reivindicar a fiscalização dos órgãos competentes”, acrescentou.

A manifestação foi planejada ontem (18), a partir de um grupo de WhatsApp, onde diversas figuras políticas foram adicionadas para aumentar a visibilidade do caso.

A expectativa dos participantes é de que as urnas sejam fiscalizadas para apurar a possibilidade de falha ou fraude e, então, uma nova eleição seja realizada, para redefinir os representantes do Legislativo em Anápolis.