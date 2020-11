Já na campanha para o segundo turno das eleições municipais de 2020, os candidatos Roberto Naves (PP) e Antônio Gomide (PT) marcaram presença nas TV’s anapolinas nessa terça-feira (20).

A propaganda eleitoral é o maior recurso dos concorrentes ao cargo de prefeito de Anápolis, que agora possuem tempos iguais na televisão, ao contrário do primeiro turno.

As votações irão acontecer no domingo do dia 29 de novembro, quando ficará decidido quem será o responsável pela Prefeitura de Anápolis pelos próximos quatro anos.

Roberto Naves

O atual prefeito iniciou o programa com um agradecimento aos mais de 80 mil eleitores que votaram e fizeram dele o líder do primeiro turno, com 46,64% dos votos.

Já na pauta de propostas, o pepista falou sobre a geração de novos empregos na cidade e relembrou os programas que foram implementados no município durante a gestão.

Roberto também destacou as mudanças que planeja fazer na área de saúde, através da criação de um novo hospital municipal, e na segurança pública, com o aumento da Força Tática Municipal.

O mandatário encerrou o discurso com o lembrete de que a candidatura é apoiada tanto pelo Governo Estadual, quanto pelo Federal.

Antônio Gomide

Gomide abriu o programa de uma forma semelhante ao adversário, agradecendo os votos e destacando a vontade de “resgatar a autoestima da cidade”.

O trunfo apresentado pelo petista foi o apoio que recebeu dos diversos sindicatos, representantes dos servidores públicos da cidade, que elogiaram as administrações passadas e declararam a vontade de ter o candidato, novamente, tomando as rédeas do município.

Ele também aproveitou para se defender das fortes críticas e rejeições que o PT recebe, afirmando que, enquanto chefe do Executivo, sempre firmou parcerias com outros governos e que erros qualquer partido tem.

Porém, alfinetou Roberto ao dizer que acha que o PP, legenda do rival, é o ‘partido com mais escândalos’ de corrupção do país.