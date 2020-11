O segundo turno das Eleições 2020, que definirá quem será o prefeito de Anápolis entre os anos de 2021 e 2024, acontecerá no próximo domingo (29).

Assim como na primeira etapa das votações, é necessário que os eleitores se atentem para os locais de votação, uma vez que continuam valendo as alterações de locais que a Justiça Eleitoral teve de fazer recentemente.

O órgão justifica que a medida foi necessária devido a problemas estruturais ou realização de reformas que inviabilizaram alguns espaços.

Ao Portal 6, Patrícia Junqueira, chefe de Cartório da 141ª zona eleitoral do município, explicou que as equipes já estão atuando, inclusive, para manter neste segundo turno os eleitores nas mesmas salas em que votaram no primeiro, evitando eventuais equívocos.

Veja o que mudou na 3ª zona eleitoral

Aqueles que votavam na seção 683, que votavam no CMEI José Epaminondas Roriz, deverão se deslocar para o Colégio Estadual Adolpho Batista, na Avenida Fabril S/Nº, na Vila Fabril.

Eleitores da seção 578, no Colégio Estadual Osvaldo Francisco da Silva, terão de votar na Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA), que fica na Avenida Fernando Costa, nº 49, na Vila Jaiara.

Já os teriam que votar na seção 684, na Escola Municipal Professora Francisca Miguel, terão de ir até o Colégio estadual Américo Borges de Carvalho, na Rua Bela Vista, S/Nº, no Jardim Goiano.

Veja o que mudou na 141ª zona eleitoral

Quem votava na seção 334, no Colégio Estadual Genoveva Resende Carneiro, precisará ir até o Colégio Estadual Senador Onofre Quinan, na Rua 18, S/Nº, próximo à BR-060, no Bairro de Lourdes.

Enquanto os eleitores que votavam na seção 333, na Legião da Boa Vontade (LBV), foram encaminhados para o CMEI Jandira Bretas, na Rua 5, Nº 15, na Vila João Luiz de Oliveira.

Consulta

A orientação da Justiça eleitoral é que todos confirmem o local de votação, bem como a seção, com antecedência.

A consulta pode ser feita no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, clicando aqui, ou pelo aplicativo E-título.