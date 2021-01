Ex-gari, mãe de seis filhos e uma das moradoras do Abrigo dos Velhos, um dos asilos mais tradicionais de Anápolis.

Maria Conceição da Silva tem 73 anos e escreveu mais uma página na história de vida dela sendo a primeira cidadã de Goiás a ser imunizada contra a Covid-19.

Ela recebeu a primeira dose da CoronaVac pontualmente às 17h, horário de Brasília.

“Como sou o único governador médico, eu tenho essa prerrogativa de vacinar, não é mesmo?”, disse o governador Ronaldo Caiado (DEM) logo após aplicar a injeção em Maria Conceição.

Após o ato, a imprensa foi ligeira em perguntar à idosa qual sentimento ela estava sentido nesse momento.

“Só ficarei feliz quando todos também forem vacinados”, respondeu.

Ao lado do governador e do prefeito Roberto Naves (PP), Maria Conceição posou para foto com o certificado de vacinação.

Ela deve receber a segunda dose da vacina daqui a 30 dias.