O relatório apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta quarta-feira (17) mostrou que a região Pireneus, em que se encontra Anápolis, está em situação de alerta para Covid-19.

Esse é o nível amarelo da escala epidemiológica, que conta ainda com situação crítica (laranja) e situação de calamidade (vermelha).

Goiás conta com 18 regiões, que deverão nortear suas atividades econômicas com base nestas três classificações.

No nível de alerta, com exceção de eventos com mais de 150 pessoas, todas as atividades podem funcionar normalmente seguindo protocolos de saúde.

No nível em que a situação está crítica, medidas mais severas devem ser implementadas — como lotação máxima de 30% para estabelecimentos de alto risco e 50% para os de médio.

Já em situação de calamidade, todas as atividades, exceto supermercados e congêneres, farmácias, postos de combustível e serviços de urgência e emergência em saúde, devem ser interrompidas.

Estes indicadores de funcionamento foram estabelecidos em nota técnica produzida pela SES-GO, que também definiu que a situação de cada região será avaliada semanalmente.

O número de pedidos por leitos pelos municípios, a velocidade de transmissão da doença e a taxa de ocupação nas unidades de saúde são os critérios adotados.

O documento da SES-GO fixa ainda que, caso seja observada piora nos indicadores, cada região manterá as medidas restritivas respectivas a cada situação por pelo menos 14 dias.

Esta nova estratégia do Governo de Goiás é semelhante à matriz de risco implementada em Anápolis. No cenário atual de risco leve, a única alteração que as autoridades locais terá de fazer será com relação aos eventos.

O protocolo de entretenimento e lazer da Prefeitura de Anápolis define a quantidade máxima de pessoas em 250 – 100 a mais que o recomendado pela SES-GO.