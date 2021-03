O corpo do ex-prefeito de Anápolis Adhemar Santillo será sepultado nesta quarta-feira (10) no Cemitério Memorial Parque. A cerimônia de velório terá início às 06h e, atendendo as recomendações sanitárias, será restrita somente aos familiares.

Adhemar tinha 81 anos e faleceu nesta terça-feira (09), vítima de insuficiência cardiáca provocada por broncopneumonia. Ele estava internado no Hospital Evangélico Goiano (HEG) desde domingo (07), quando foi acometido por um mal súbito.

Apesar de já ter tomado as duas doses da vacina, o político ainda se recuperava das sequelas de quando teve Covid-19. “É uma doença tenebrosa que vem causando danos terríveis no mundo todo. A única forma de nos defender é tomando as medidas e se imunizando”, lembrou ao ser entrevistado pelo Portal 6 no mês passado.

Considerado uma das maiores vozes de resistência à ditatura militar em Goiás, Adhemar, além de ter governado Anápolis por duas ocasiões, também foi deputado federal, constituinte, e estadual. Diariamente comandava o jornalístico Notícias da Manchester, na rádio da família Santillo.

Diversas personalidades políticas e culturais se pronunciaram lamentando a partida. “Adhemar Santillo não só fez história, como contribuiu significativamente com nossa cidade”, destacou o prefeito Roberto Naves (PP), que publicará no Diário Oficial decreto de luto oficial por três dias em Anápolis.