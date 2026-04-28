O avião de Neymar Jr ultrapassa 1.000 km/h, cruza continentes sem parar para abastecer e custa mais de R$ 250 milhões

Jato de Neymar chama atenção em SC por autonomia para voos longos e estrutura de luxo avaliada em cerca de R$ 250 milhões

Da Redação - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Instagram/@popinga.aviation)

Um jato de luxo tem chamado a atenção no litoral de Santa Catarina não apenas pelo tamanho imponente, mas principalmente pela capacidade de realizar viagens longas sem escalas. A aeronave, vista com frequência na região, desperta curiosidade entre moradores e turistas.

O destaque vai além do visual. Trata-se de um modelo projetado para voos intercontinentais, capaz de percorrer grandes distâncias com eficiência e conforto. Esse tipo de performance coloca o jato entre os mais avançados da aviação executiva.

Só então surge o dono: o avião pertence a Neymar, atacante do Santos e da Seleção Brasileira. Avaliada em cerca de R$ 250 milhões, a aeronave é utilizada tanto pelo jogador quanto por familiares, especialmente em deslocamentos internacionais.

O modelo em questão é o Dassault Falcon 900LX, equipado com três motores, o que permite rotas mais diretas, inclusive sobre oceanos. Essa configuração contribui para maior autonomia e segurança durante os voos.

Com alcance aproximado de 8.800 quilômetros e velocidade de cruzeiro superior a 1.000 km/h, o jato consegue ligar cidades de diferentes continentes sem necessidade de reabastecimento.

Além disso, pode transportar até 14 passageiros em uma cabine dividida em ambientes, oferecendo alto nível de conforto.

A presença constante da aeronave na região também está ligada a investimentos da família de Neymar no mercado imobiliário local, especialmente em empreendimentos de alto padrão.

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