O avião de Neymar Jr ultrapassa 1.000 km/h, cruza continentes sem parar para abastecer e custa mais de R$ 250 milhões
Jato de Neymar chama atenção em SC por autonomia para voos longos e estrutura de luxo avaliada em cerca de R$ 250 milhões
Um jato de luxo tem chamado a atenção no litoral de Santa Catarina não apenas pelo tamanho imponente, mas principalmente pela capacidade de realizar viagens longas sem escalas. A aeronave, vista com frequência na região, desperta curiosidade entre moradores e turistas.
O destaque vai além do visual. Trata-se de um modelo projetado para voos intercontinentais, capaz de percorrer grandes distâncias com eficiência e conforto. Esse tipo de performance coloca o jato entre os mais avançados da aviação executiva.
Só então surge o dono: o avião pertence a Neymar, atacante do Santos e da Seleção Brasileira. Avaliada em cerca de R$ 250 milhões, a aeronave é utilizada tanto pelo jogador quanto por familiares, especialmente em deslocamentos internacionais.
- Cidade perfeita para se viver: município com 100% de saneamento e sem favelas garante qualidade de vida acima da média e segurança elevada
- Conheça o apartamento mais caro da história de Mônaco, com 5 andares, piscina infinita com tobogã e custa mais de R$ 1.5 bilhões
- A volta de um clássico: Renault 12 retorna em versão 2027 e promete dominar as ruas
O modelo em questão é o Dassault Falcon 900LX, equipado com três motores, o que permite rotas mais diretas, inclusive sobre oceanos. Essa configuração contribui para maior autonomia e segurança durante os voos.
Com alcance aproximado de 8.800 quilômetros e velocidade de cruzeiro superior a 1.000 km/h, o jato consegue ligar cidades de diferentes continentes sem necessidade de reabastecimento.
Além disso, pode transportar até 14 passageiros em uma cabine dividida em ambientes, oferecendo alto nível de conforto.
A presença constante da aeronave na região também está ligada a investimentos da família de Neymar no mercado imobiliário local, especialmente em empreendimentos de alto padrão.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!