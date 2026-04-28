Morte de psicoterapeuta William Castro gera comoção em Anápolis: “excelente profissional e ser humano fantástico”

Profissional teve carreira dedicada à área da saúde mental e realizava atendimentos em Nerópolis

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Morte de psicoterapeuta William Castro gera comoção em Anápolis: "excelente profissional e ser humano fantástico"
William Castro era psicoterapeuta de Anápolis. (Imagem: Reprodução/Instagram)

A morte do psicoterapeuta William Castro, aos 48 anos, causou comoção entre familiares, amigos e pacientes nesta segunda-feira (27).

De acordo com informações divulgadas em primeira mão pela página Repórter Anápolis, ele teria sido vítima de um mal súbito.

William teve uma carreira dedicada à área da saúde mental e realizava atendimentos em Nerópolis.

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Além da atuação clínica, ele também integrava a equipe da clínica Capilife, especializada em transplante capilar. Lá, exercia uma função de gestão, contribuindo para a organização da instituição.

Amigos e familiares prestaram homenagens e manifestaram solidariedade nas redes sociais.

“Meus sentimentos a toda a família. Que Deus os conforte, em especial a sua esposa Mirela e seus filhos. Pelo tempo que convivi com essa família linda, era um marido e um pai muito dedicado. Descanse em paz Wiliam”, destacou um perfil.

Já um outro internauta destacou: “Tive o prazer de conhecer o Dr. William, um cara sensacional, excelente profissional e um ser humano fantástico”.

O sepultamento de William ocorre nesta terça-feira (28), no Cemitério Memorial Parque, em Anápolis, a partir das 09h30.

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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