Novo salário mínimo de R$ 1.921,72 para essa categoria foi aprovado e já está em vigor no Brasil

Convenção coletiva reajustou em 7% o piso de trabalhadores de postos deste estado e ampliou benefícios da categoria

Gustavo de Souza - 28 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O novo salário mínimo de R$ 1.921,72 aprovado para uma determinada categoria no Brasil já está em vigor. O valor em questão foi definido após negociação em convenção coletiva.

A mudança beneficia trabalhadores de postos de combustíveis em Mato Grosso do Sul, como frentistas, lavadores, valeteiros, lubrificadores, caixas e atendentes de lojas de conveniência.

Apesar de o valor ter chamado atenção por ser maior que o salário mínimo nacional, ele não substitui o piso federal. Trata-se de uma remuneração mínima válida apenas para os profissionais abrangidos pelo acordo firmado entre sindicatos do setor.

O piso foi definido em convenção coletiva firmada entre o Sinpetro/MS, sindicato patronal do setor, e o Sinpospetro/MS, que representa os empregados de postos de combustíveis no estado.

Pelo acordo, o valor passou de R$ 1.796 para R$ 1.921,72, com reajuste de 7%. A nova base salarial entrou em vigor em 1º de março de 2026 e vale, nas cláusulas econômicas, até fevereiro de 2027.

Para trabalhadores que já recebem acima do piso, a convenção prevê negociação individual. No entanto, o reajuste mínimo garantido também é de 7% sobre o salário de fevereiro de 2026.

Com o adicional de periculosidade de 30%, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para atividades com exposição a risco, a remuneração pode chegar a R$ 2.498,24.

Além do reajuste salarial, o acordo estabeleceu cartão-alimentação mínimo de R$ 330 por mês. Também foi previsto o pagamento de um prêmio de R$ 110 até 10 de abril de 2026 para empregados admitidos até 31 de dezembro de 2025 e com contrato ativo na data do pagamento.

A convenção ainda inclui adicional de férias de 10% para trabalhadores com mais de quatro anos na mesma empresa, seguro de vida em grupo com cobertura mínima de R$ 25 mil e gratificação por aposentadoria que pode chegar a três vezes a última remuneração.

Já o salário mínimo nacional segue em R$ 1.621 em 2026, conforme definição do governo federal. Para 2027, a previsão apresentada no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de R$ 1.717, valor que ainda pode ser alterado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!