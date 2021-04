Retomada econômica: Goiás tem potencial e força de trabalho para virar o jogo

A retomada econômica plena do Brasil só será possível com a vacinação da população. Até que isso aconteça, é preciso tomar medidas para já neste momento mitigar os impactos negativos da pandemia. Em Goiás, temos a oportunidade de liderar este debate na Assembleia Legislativa. Acreditando que já é possível antecipar ações para o reaquecimento da economia e a geração de empregos, criamos a Frente Parlamentar da Retomada Econômica.

Estamos na coordenação deste trabalho cujo objetivo é nos aproximarmos ainda mais dos diversos segmentos do setor produtivo, ouvir suas demandas e proporcionar uma atuação mais direcionada na Alego. O cenário para estas ações é propício. Neste ano, os números mostram que a economia goiana é sólida, que os setores de produção estão resistindo por terem bases fortes: somente em fevereiro de 2021, Goiás criou 17.990 novos postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números inserem o Estado na liderança do Centro-Oeste e na sétima posição no Brasil.

Portanto, o que pretendemos é ampliar o debate com o objetivo de organizar um caminho que já está traçado. Nossa atuação parlamentar sempre esteve próxima dos geradores de empregos e dos trabalhadores, ouvindo suas necessidades e buscando ser um elo proativo entre as demandas e o poder de ação do Governo de Goiás.

Já iniciei nossas ações nos municípios, com encontros coletivos virtuais, conversas ao vivo e abertas com lideranças classistas e encontros presenciais, desde que atendendo as recomendações sanitárias e a limitação de participantes. A nossa missão, primeiramente, é uma só: ouvir.

A partir daí, vamos canalizar este recado das ruas, do chão das fábricas, dos planos dos investidores e empresários, traduzindo em requerimentos, projetos de lei a serem apresentados na Assembleia Legislativa. E, ao final, queremos ter a oportunidade de apresentar um plano de ação a título de sugestão para que a Secretaria da Retomada – já criada pelo governador Ronaldo Caiado – possa ter um norte em suas ações e nos investimentos nas cidades.

A Frente Parlamentar já começou. Acompanhe nossas atividades nas nossas redes oficiais do mandato. Vamos aprofundar este debate no Estado para fazer a diferença, sendo o elo entre a sociedade e o Governo, dando ainda mais celeridade ao já favorável clima de crescimento. Queremos vacina para todos, segurança sanitária e a possibilidade de voltarmos o mais rápido possível aos trilhos do desenvolvimento do Estado. Potencial e força de trabalho, Goiás já mostrou que tem de sobra.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.