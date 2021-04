Dia do Livro será celebrado no Couto Magalhães com lançamento da obra ‘A Menina que Chorava’

A leitura transporta para um mundo de conhecimento onde a imaginação é o principal ingrediente. Como parte da programação do Dia Nacional do Livro, que foi celebrado no dia 18 de abril, será lançado nesta sexta-feira (23) o livro A Menina que Chorava, de autoria da professora do Colégio Couto Magalhães, Ana Alice Gomes Teodoro.

O lançamento poderá ser acompanhado pelo canal no YouTube da instituição a partir das 19h30. As ilustrações são de Noemi Alberti e a obra foi publicada pela Editora Kelps.

“O livro A Menina que Chorava é, de certa forma, o reflexo de minha história, principalmente na infância. Conta sobre uma menina que chorava ‘por tudo’ e sua busca por conhecer o amor verdadeiro”, explica a autora, professora Ana Alice.

“Conforme vamos fazendo a leitura da obra, percebemos que ela entendeu que Jesus a amava e que ela não estava sozinha. Mesmo que ela chore pelos problemas que ela não consegue resolver, ela sabe que Jesus está do seu lado”, explica ainda Ana Alice.

A ideia central é falar do amor de Deus e reforçar que Ele cuida e ama, seja qual for a situação. “Toda a comunidade é bem-vinda para prestigiar o lançamento no Youtube do Colégio Couto Magalhães”, convida a professora.

Lançamento – A Menina que Chorava

Data: 23 de abril de 2020

Horário: 19h30

Como acompanhar: Canal no YouTube do Colégio Couto Magalhães