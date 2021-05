Vizinhos escutam gritos de socorro e ajudam a salvar mulher de Anápolis que trocou senha de celular

Policiais do 4º BPM foram acionados nesta quarta-feira (26) para acompanhar mais um caso complicado de violência doméstica.

Desta vez, a vítima é uma moça de 26 anos que vive com o marido, de 23, em uma residência do Viviam Parque, bairro da região Sudoeste de Anápolis.

Quando os agentes chegaram no endereço do casal, foram informados pela jovem que ela havia sido agredida apenas porque trocou a senha do próprio celular.

Durante o ataque de fúria, o companheiro ainda a teria empurrado e enforcado contra uma parede. Foram os vizinhos que ouviram os gritos de socorro e acionaram a viatura.

O suspeito negou qualquer agressão e ambos foram encaminhados à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.