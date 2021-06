Por que faço essa reflexão no dia do meu aniversário

31 de maio é um dia muito especial pra mim, pois nesta data comemoro mais um ano de vida e sem sombra de dúvidas, agradeço a Deus por como diz em Sua Palavra em 1ª Samuel 7.12: “Até aqui o Senhor nos ajudou”.

Feliz por todas as dádivas recebidas, nesta data tão especial para mim, contemplo como a principal, o maior tesouro dessa terra, minha família linda, harmônica, unida e de maneira sobrenatural abençoada.

No nosso dia, o dia de nosso aniversário, geralmente refletimos sobre nossa vida e o que há ao nosso redor, portanto hoje reflito sobre a importância da família, pois enquanto regozijo a minha maior felicidade, observo que muitos não dão a importância devida ao nosso bem mais precioso, a nossa família.

Pais brigando com filhos, filhos que não conversam com seus pais, irmãos em contendas e que hoje são meros desconhecidos de suas famílias, dentre tantos exemplos de distanciamento afetivo e justamente em um momento de pandemia, de tristeza e de solidão, o aconchego familiar é imprescindível, é fundamental e é humano.

Com tantas medidas de distanciamentos, lockdown e outras determinações governamentais, a família é a instituição criada para juntos se unirem e abençoarem seus entes, afinal não há autoridade maior do que a família abençoar seus integrantes, prova é que a Bíblia nos ensina que o 1º Mandamento com Promessa, ditado por Deus à Moises é “honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra”, em uma clara analogia aos líderes ou cabeças das famílias.

Neste momento em que famílias estão sendo dizimadas pela pandemia do Covid 19, conclamo a todos a se unirem, a resgatarem as alianças familiares, a recuperarem o convívio, a perdoar, a entender, a ser paciente e a estender a mão aos seus. É triste quando famílias somente se unem em momentos de dor, e nestes últimos tempos em que temos vivido cada instante é precioso para estar com aqueles que Deus escolheu para ser a nossa família.

O tempo não para e o tempo tem sido decisivo e rude, por isso não deixe de estar e viver em harmonia com a sua família, antes que seja tarde demais.

