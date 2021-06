Laura nasceu e minha esperança de que vamos sair dessa melhores aumentou ainda mais

Nesta quinta-feira nasceu Laura. Para ampliar a minha missão pessoal de vida como pai do meu Samuel, agora chega a minha primeira filha. Esta é uma experiência pessoal, mas compartilhada com milhões de outros pais que não se furtam em dizer que o momento mais feliz de suas vidas é quando, pela primeira vez, olham para seus filhos e filhas no instante em que vem ao mundo. Para mim e para a Carol, sem dúvida, foi e sempre será um momento inigualável de grande emoção.

Com Laura, nasce também uma esperança. Nasce um desejo ainda maior de luta. Uma luta pela vida, pelo que há de melhor para todos nós. Samuel e, agora, Laura personificam uma disposição renovada de que devemos lutar por mais conquistas e por uma vida cada vez melhor para nós, goianos e goianas.

E temos razões para nos agarrar a este sentimento de esperança, da vinda de dias melhores. A cada dia recebemos a notícia da vinda de novas vacinas, vemos as cidades baixando cada vez mais a faixa etária da vacinação, ampliando o número de beneficiados. A imunização coletiva é o que vai nos permitir virar a triste página desta pandemia. Esta é, por exemplo, a esperança que temos em Anápolis, que já chegou a marca de 30% de imunizados na cidade.

Este é o indicativo de que estamos no caminho certo.

Em nossa atuação na Assembleia Legislativa, seguimos com a disposição renovada para ampliar a nossa defesa pela população de Goiás. Já lutamos e conquistamos avanços em muitos projetos como a defesa da vacinação dos professores da rede estadual.

Juntos, também retomamos um diálogo fundamental pela retomada econômica após a pandemia. Estas ações práticas, políticas, e racionais também envolvem emoção. Trabalhar pelo próximo é, antes de tudo, estar em sintonia com a população e aqueles que mais precisam. Agora, em contato com tanta emoção pessoal, novamente me renovo para o trabalho.

Pela Carol, pelo Samuel, pela Laura e por todos os goianos e goianas que anseiam por um futuro melhor.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve todas às quartas-feiras, excepcionalmente nesta sexta. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.