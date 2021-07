Pesquisadores descobrem o tamanho ideal do pênis para fazer uma mulher ter orgasmo

O ditado popular diz que quando o tema é quatro paredes não importa o tamanho do martelo, mas precisão com que ele bate.

No entanto, pesquisadores do Big One Dating descobriram o tamanho ideal que um membro precisa ter para fazer uma mulher ter orgasmo com a penetração.

Cerca de mil mulheres responderam a questionamentos sobre o órgão de ex-namorados e, além do tamanho, elas foram perguntadas sobre o nível de satisfação na hora H.

Os resultados mostraram que 44% das entrevistadas responderam que conseguiam ter mais orgasmos com parceiros cujo o brinquedinho media cerca de 20 cm, o que seria o tamanho ideal.

Porém, vale lembrar que o O Big One Dating é aplicativo exclusivo para dotados. No Brasil a média de tamanho do órgão fica entre 12 e 16 cm.