Investimentos no esporte: um caminho para a transformação

A prática esportiva é essencial para saúde física e mental do ser humano e também uma importante ferramenta de inclusão social, permitindo a inserção do jovem em vários grupos sociais, proporcionando trabalho em equipe e também participação de competições desportivas.

No Brasil há um numeroso grupo de jovens talentos dos mais diversos esportes. Investimentos reduzidos, falta de políticas públicas e de apoio da iniciativa privada por intermédio dos patrocínios, torna a prática esportiva um privilégio de poucos.

Deste modo, a falta de infraestrutura e investimentos torna perceptível as dificuldades que crianças e adolescentes de famílias de baixa renda têm em serem inseridas nas práticas esportivas. Como reflexo, perdemos a oportunidade de trazer esse público infanto-juvenil para a cultura do esporte, ficando expostos a situações vulneráveis como práticas delituosas.

Em tempos de Olimpíadas, no momento em que acompanhamos atletas brasileiros como Rayssa Leal, a “Fadinha”, que com apenas 13 anos conquistou medalha de prata no skate, é enfático dizer que o esporte transforma vidas e reforça a necessidade do investimento público e privado no setor, além do incentivo familiar. Assim, a prática esportiva traz resultados que valem muito mais que uma medalha, traz dignidade, felicidade e esperança para aqueles que são o futuro do nosso país.

