Água na torneira de cada anapolino é o que queremos

A cobrança à Saneago pelo cumprimento do contrato estabelecido com Anápolis é uma bandeira antiga e recorrente na minha vida política. A defesa da “universalização da água” é uma reivindicação de todos os anapolinos.

Ao longo de muitos anos de espera e das tentativas de efetivar obras fundamentais por parte da Saneago para atender o abastecimento de água em Anápolis, em nossa atuação enquanto deputado estadual, desenvolvemos uma relação saudável e profícua com a empresa a fim de buscar bons resultados e a garantia da melhor solução para o município.

Foi assim quando fizemos reivindicações junto à Saneago para suspender os cortes de abastecimento por falta de pagamento, protegendo os mais vulnerável da crise econômica da Covid-19. Esta foi uma demonstração do caráter humanizado da gestão Ronaldo Caiado e, ainda, respeito à boa relação que construímos como representantes da população de Goiás.

E os resultados já começam a ser vistos. Tive a oportunidade de acompanhar de perto, fiscalizando as obras da Saneago, juntamente com o presidente da estatal Ricardo Soavinski, e perceber uma mudança na celeridade e no cuidado com as ações estratégicas na cidade.

Nesta nova forma de agir, tivemos uma ótima notícia quando, nesta semana, houve a entrega de parte deste conjunto de obras previstas. A inauguração da nova Estação de Tratamento de Água, no Jardim América, irá otimizar o abastecimento da cidade, sobretudo nos bairros localizados em áreas mais elevadas. Esta inauguração teve, ainda, um componente simbólico: ela marca o início de uma nova relação do Governo de Goiás e da Saneago com as necessidades de Anápolis.

A rapidez com que a obra foi desenvolvida e entregue e a qualidade do serviço executado num projeto de R$ 14,2 milhões demonstra que os anapolinos podem ter uma nova perspectiva quanto ao abastecimento de água para os próximos anos e, sobretudo, diante do período de estiagem.

Queremos crer que não somente esta obra, mas com ela e com as demais ações que estão em desenvolvimento vão garantir o abastecimento de nossa cidade, ampliando sua capacidade de atendimento e, enfim, universalizando o serviço, conforme previsto no contrato e esperado por todo anapolino.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.