Políticos se manifestam sobre morte de ex-governador de Goiás

Ary Valadão, ex-governador de Goiás, faleceu na manhã desta segunda-feira (09) em Goiânia.

Ele tinha 102 anos e estava sendo tratado contra uma pneumonia na própria casa, que acabou sendo o local do óbito.

Ary atuou como o chefe do Executivo Estadual entre 1979 e 1983, sendo inclusive o último governador do estado durante o período de regime militar.

Na jornada política, ele também exerceu mandatos como deputado estadual, federal e prefeito de Anicuns.

A notícia do falecimento trouxe comoção no meio político e diversos agentes goianos, com e sem mandato, se prontificaram a prestar condolências à família.

O atual governador do estado, Ronaldo Caiado, foi uma das personalidades que se pronunciaram.

Além das várias homenagens, ele decretou luto de três dias em Goiás, em reconhecimento à Ary.

Foi com muita tristeza que eu e Gracinha recebemos a notícia do falecimento de Ary Valadão, um homem admirável. Ary construiu sua carreira pública com muita ética e trabalho duro em defesa dos goianos e foi reconhecido por incentivar fortemente a agropecuária. pic.twitter.com/Pmg9m5m54l — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) August 9, 2021

Goiás acaba de perder um dos maiores nomes de sua história política. Ary Valadão, que foi governador de Goiás, deputado estadual e federal e prefeito, deixa um legado de dedicação e ações por onde passou. pic.twitter.com/E5c5jZH03B — Marconi Perillo (@marconiperillo) August 9, 2021

Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Anicuns, Ary Valadão, que faleceu nesta segunda-feira. Deus abençoe e conforte os corações da esposa ex-deputada federal Maria Valadão, filhos e demais familiares. — Gustavo Mendanha (@mendanhagustavo) August 9, 2021

Lamento profundamente o falecimento do ex-governador de Goiás, Ary Valadão, nesta segunda-feira (9). Que Deus conforte a esposa, dona Maria, os filhos e toda a família Valadão nesse momento de dor. Político experiente, natural de Anicuns, Ary marcou a história de Goiás. #LUTO pic.twitter.com/d4IiDUd1Ri — Lissauer Vieira (@lissauervieira) August 9, 2021