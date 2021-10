Goiás tem mais de 6 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) abriram mais de 6 mil vagas para cursos totalmente gratuitos de qualificação profissional.

As oportunidades presenciais são destinadas para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto. Já as à distância podem ser abraçadas por moradores de todo o Estado.

As inscrições vão até o dia 12 de outubro e podem ser feitas pelo site selecao.cett.org.br. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído o ensino fundamental.

Ao todo, serão oferecidos 15 cursos de capacitação e seis de qualificação nas áreas de “Gestão e Negócios” e “Informação e Comunicação” com carga horária de 40 e 120 horas.